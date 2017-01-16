【特集】日本の貧困の正体 広がる閉塞感、希望はあるか 「現実はつらい暗い、時に苦しい」「貯金ゼロ、その日暮らし」―。29歳の2人組音楽ユニット「MOROHA」の歌詞の一部だ。経済的に困窮する心情を歌い上げる音楽が若者たちの共感を呼んでいる。 【デジタルＥＹＥ】