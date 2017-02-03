主要
トヨタとスズキ包括提携大筋合意 先進技術中心に 【共同通信】02/04 11:23 [記事全文] >>主要ニュース一覧
- ・ 入国禁止大統領令に差し止め命令 連邦地裁、一方でビザ取り消し 【共同通信】
- ・ 日米がミサイル防衛協議 稲田氏、国防長官初会談 【共同通信】
- ・ 米金融規制緩和へ大統領令 トランプ氏署名、政策転換 【共同通信】
- ・ 「共謀罪」普通の団体も対象の恐れ 「性質一変」の場合 【東京新聞】
- ・ 働き方改革 「８時だよ！全員退庁」 【福井新聞】
- ・ 法令見たさず１２３５件を審査 県精神医療審査会 【伊勢新聞】
- ・ ダルビッシュ父も懸念「対立深まる」 米入国禁止に戸惑い 【神戸新聞】
- ・ 「新大統領の下、変化を」 翁長知事が米で講演 【琉球新報】
- ・ 子どもの貧困深刻な現実 市初調査中間報告 「家計厳しい」６割 【北海道新聞】
社会
漁業取締船で野球賭博容疑 水産庁職員４人を書類送検 【共同通信】02/04 10:55 >>社会ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 働き方改革 「８時だよ！全員退庁」 【福井新聞】
- ・ 法令見たさず１２３５件を審査 県精神医療審査会 【伊勢新聞】
- ・ ダルビッシュ父も懸念「対立深まる」 米入国禁止に戸惑い 【神戸新聞】
- ・ 「承認」クリック忘れ６億円振り込まれず 市職員が経費でミス 【中日新聞】
- ・ 「共謀罪」普通の団体も対象の恐れ 「性質一変」の場合 【東京新聞】
- ・ 子どもの貧困深刻な現実 市初調査中間報告 「家計厳しい」６割 【北海道新聞】
- ・ 住宅兼店舗火災で４人死亡、栃木 家族５人と連絡取れず 【共同通信】
- ・ 東京新聞が謝罪記事 虚偽放送で論説副主幹司会「反省」 【神奈川新聞】
政治
翁長・沖縄知事「安保に禍根」 辺野古推進に、米で会見 【共同通信】02/04 10:34 >>政治ニューストップページへ >>一覧
- ・ 元蔵相の林義郎氏が死去 厚相も歴任 【共同通信】
- ・ 日米がミサイル防衛協議 稲田氏、国防長官初会談 【共同通信】
- ・ 空襲被害の補償「今こそ」 法案提出へ、植民地戦犯も 【共同通信】
- ・ 稲田氏、夕食でおもてなし 首相駆け付け、異例の厚遇 【共同通信】
- ・ 米、尖閣に安保条約適用 マティス氏、「核の傘」も 【共同通信】
- ・ 政府広報の認知度減少、内閣府 「インターネット充実させたい」 【共同通信】
- ・ 小池氏ＶＳ自民、５日に決着 千代田区長選、現職リード 【共同通信】
- ・ 首相、対米交渉で通商譲歩せず 「貿易問題と防衛のリンク誤り」 【共同通信】
経済
トヨタとスズキ包括提携大筋合意 先進技術中心に 【共同通信】02/04 11:23 >>経済ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 車メーカーがタカタ法的整理要求 リコール問題、再建手法めぐり 【共同通信】
- ・ ＮＹ円、１１２円後半 【共同通信】
- ・ ＮＹ株反発、２万ドル回復 ２カ月ぶり上げ幅 【共同通信】
- ・ 「イバンカ」ブランド苦戦 米百貨店、取り扱い中止へ 【共同通信】
- ・ 全保険の手数料開示要求、金融庁 乗り合い代理店の顧客保護 【共同通信】
- ・ ＮＹ株、一時２万ドル回復 雇用統計を好感 【共同通信】
- ・ １月の米就業者２２万７千人増 市場予想上回る 【共同通信】
- ・ ＮＹ円、１１２円後半 【共同通信】
国際
入国禁止大統領令に差し止め命令 連邦地裁、一方でビザ取り消しも 【共同通信】02/04 11:19 >>国際ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ トランプ氏、南部の別荘に 米野党、密室政治を懸念 【共同通信】
- ・ トランプ氏、不支持率５３％ 最も支持されない大統領に 【共同通信】
- ・ 「新大統領の下、変化を」 翁長知事が米で講演 【琉球新報】
- ・ イバンカさん、父を制止？ ＬＧＢＴの権利制限巡り 【共同通信】
- ・ 仏、容疑者は２９歳エジプト人か ルーブル美術館襲撃で検察 【共同通信】
- ・ 米金融規制緩和へ大統領令 トランプ氏署名、政策転換 【共同通信】
- ・ チリ最高裁、容疑者拘束を認めず 筑波大生不明事件 【共同通信】
- ・ 一橋大生殺害で容疑者逮捕 コロンビア、銃を押収 【共同通信】
スポーツ
米男子ゴルフ、松山は１打差３位 フェニックスＯＰ第２日 【共同通信】02/04 10:50 [記事全文] >>スポーツトップページへ
- ・ 欧州サッカー、酒井宏はフル出場 ハーフナー途中出場 【共同通信】
- ・ 日ハム・大谷が打撃練習などで汗 ＷＢＣ出ず「申し訳ない」 【共同通信】
- ・ ジャンプＷ杯、葛西ら本戦へ 個人第１６戦 【共同通信】
- ・ パリ、２４年五輪開催に意欲 ３都市がＩＯＣに計画提出 【共同通信】
- ・ 日本女子リレーで準決勝へ ショートトラックＷ杯第１日 【共同通信】
- ・ スピード斎藤、吉永らが準決勝へ ショートトラックＷ杯第５戦 【共同通信】
- ・ パリなど３都市が計画提出 ２４年夏季五輪招致 【共同通信】
- ・ スキー女子、安藤が大回転で金 冬季ユニバ第６日 【共同通信】
文化芸能
バレエ、日本から４人最終選考に ローザンヌ国際 【共同通信】02/04 09:09 >>文化・芸能ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ Ａ・ジョリーさん入国禁止を批判 「安全得られるわけではない」 【共同通信】
- ・ 加藤玲奈が写真集プロデュース 秋元先生の気持ち分かった 【共同通信】
- ・ レキシが「古墳群」応援大使に 百舌鳥・古市、世界遺産登録へ 【共同通信】
- ・ 世界遺産活用拡大へ県が市町村に補助 新年度 【岐阜新聞】
- ・ 音楽教室から著作権料 ＪＡＳＲＡＣが徴収方針 業界は反発 【静岡新聞】
- ・ 「ハタハタ」を日本遺産に 文化や伝統、物語化し申請 【秋田魁新報】
- ・ ＮＨＫ朝ドラ出演者が「福は内」 成田山大阪別院で節分祭 【共同通信】
- ・ 桂春之輔さん、春団治襲名へ 上方落語の大名跡 【共同通信】
科学環境
北電・泊原発で冬季防災訓練 暴風雪時の事故想定 【共同通信】02/04 10:43 >>科学・環境ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 希少イルカ、メキシコで絶滅危機 ３０頭程度に減少 【共同通信】
- ・ 小惑星に油井飛行士の名前 国際天文学連合が発表 【共同通信】
- ・ ガンマ線、高精度に画像化 福島で有用性確認、京大 【共同通信】
- ・ 福島第１原発、ロボットで調査へ 月内に２号機圧力容器下 【共同通信】
- ・ 三重大病院で医療ミス 昨年の手術で体内にガーゼ置き忘れ 【中日新聞】
- ・ 福島１号機の溶融燃料調査へ 水中カメラ付きロボ公開 【共同通信】
- ・ ドイツのアイヌ遺骨１体返還へ 札幌周辺で盗掘 実現なら海外初 【北海道新聞】
- ・ 格納容器内の空間放射線量５３０シーベルト 福島第１原発２号機 【福島民報】
医療健康
他人のｉＰＳでパーキンソン治療 １８年度実施へ京大計画 【共同通信】02/03 19:18 >>医療・健康ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ インフル、例年のピーク時に並ぶ 患者２０１万人 【共同通信】
- ・ 入院患者ら１０４人食中毒 松山赤十字病院 ノロウイルス検出 【愛媛新聞】
- ・ 新体制で高野病院始動 ２カ月限定の中山院長「責任の重さ実感」 【福島民友新聞】
- ・ ゲノム編集に日本国際賞 暗号技術も、海外の３氏 【共同通信】
- ・ プレハブ庁舎勤務？復興業務疲労？ 町職員３０人がインフル 【河北新報】
- ・ 慈恵医大、複数チェック体制へ 肺がん疑い報告書を１年放置 【共同通信】
- ・ ４３１例目の脳死 患者選定ミス発覚後、初 【共同通信】
- ・ 世界初、他人のｉＰＳ移植手術へ 目の細胞再生、神戸市民病院 【共同通信】
暮らし
「福は内」高らかに 猿之助さん 【西日本新聞】02/04 10:05 >>暮らし・話題ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 岩手・奥州市で奇祭「蘇民祭」 豊作願い、麻袋奪い合う 【共同通信】
- ・ 「お化け」仮装でキタ巡行、大阪 節分お水汲み祭り 【共同通信】
- ・ 連合、都内で春闘決起集会 「賃上げの流れ、継続を」 【共同通信】
- ・ 大分、同友会が大型婚活イベント 少子化対策の一助に 【共同通信】
- ・ 三重・尾鷲で奇祭「ヤーヤ祭り」 白装束でぶつかり合い 【共同通信】
- ・ 病欠の手当に官民格差 厚労省、健保法改正を検討 【共同通信】
- ・ 「小樽雪あかりの路」始まる 運河や廃線跡、ろうそくで彩る 【共同通信】
- ・ 奈良・金峯山寺で「鬼も内」 開祖が法力で改心させた故事から 【共同通信】
株為替
ナスダック ３日終値 【共同通信】02/04 06:31
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【日経平均株価】
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新商品
みかんｄｅ発泡酒 伊東の酒造会社が東大サークルと開発、発売 【中日新聞】02/03 15:50 >>新商品・新技術トップページへ >>一覧へ
- ・ ホワイトブランデーを限定発売 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 【北海道新聞】
- ・ 「黒森歌舞伎まんじゅう」を予約販売 【山形新聞】
- ・ 三陸の恵み満載の５段重販売 久慈市の道の駅 【デーリー東北】
- ・ 洗米、計量不要 らくらくごはん 森島農園が商品化 【静岡新聞】
- ・ 梅づくしの弁当味わって 田辺市の高校生が開発・販売 【紀伊民報】
- ・ チョコで絶好腸 福大生が専門店と開発 ビフィズス菌入り 【西日本新聞】
- ・ 農高生ジェラート＋被災地の蜂蜜＝もう蜜完成 【河北新報】
- ・ 栗のエキスでシャンプー 中津川の美容師開発 【岐阜新聞】
おくやみ
タレントの藤村俊二さんが死去 マルチな才能、テレビで活躍 【共同通信】02/01 22:36 >>おくやみニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 美術史家の木村重信さん死去 元国際美術館長 【共同通信】
- ・ 元秋田ケーブルテレビ専務の土方博生さん死去 【秋田魁新報】
- ・ 元小結時天空の間垣親方が死去 悪性リンパ腫、３７歳 【共同通信】
- ・ ブルンヒルデ・ポムゼルさん死去 ゲッベルス宣伝相の女性秘書 【共同通信】
ｱｼﾞｱ経済
ＨＴＣで外国人幹部相次ぎ退職、ＶＲに影響も［ＩＴ］02/03 01:50 >>アジア経済トップページ >>一覧へ
- ・第三銀行、非日系企業向けに初の現地貸付［金融］2017/02/03
- ・１月製造業ＰＭＩ、0.4ポイント上昇［経済］2017/02/03
- ・建設ＡＧ＆Ｐ、印南部にＬＮＧ受入基地建設［建設］2017/02/03
- ・破綻理由の３割が自動車ローン 保有率上昇で家計を圧迫［車両］2017/02/03
- ・予算案、インフラ部門全体で４兆ルピー拠出［経済］2017/02/03
- ・グラブ、インドネシアに４年で７億ドル投資［車両］2017/02/03
- ・１月の貿易収支、１億ドルの赤字［経済］2017/02/03
- ・春節のお年玉、本土系金融は２千ドル包む［経済］2017/02/03
- ・ 「承認」クリック忘れ６億円振り込まれず 市職員が経費でミス 【中日新聞】
- ・ 音楽教室から著作権料 ＪＡＳＲＡＣが徴収方針 業界は反発 【静岡新聞】
- ・ 自殺阻止が「過剰で死亡」 愛知県などに賠償命令 静岡地裁 【静岡新聞】
- ・ 公務中パチンコ、セクハラ…で処分 県教委と２市、情報公開請求 【福井新聞】
|共同通信記事
1:北電・泊原発で冬季防災訓練 暴風雪時の事故想定
2:漁業取締船で野球賭博容疑 水産庁職員４人を書類送検
3:米男子ゴルフ、松山は１打差３位 フェニックスＯＰ第２日
4:翁長・沖縄知事「安保に禍根」 辺野古推進に、米で会見
5:日米がミサイル防衛協議 稲田氏、国防長官初会談
霞ケ関ＣＣに改めて違和感 ゴルフ会場で小池都知事
朝ドラ出演者が豆まき 成田山大阪別院
名古屋でレゴランド完成式 ４月開業、屋外型は国内初
古都の夜空、赤く染める 奈良市で若草山焼き
|参加新聞社記事
1:室蘭市議が行方不明 白鳥大橋に車放置 【北海道新聞】
2:「風土計」 【岩手日報】
3:「新大統領の下、変化を」 翁長知事が米で講演 【琉球新報】
4:新横綱の福をおすそ分け 【東京新聞】
5:広島カープ来月パレード 日南「一本道」通り 【宮崎日日新聞】
ＪＫＴ４８が函館ロケ 新曲ビデオ撮影で観光名所満喫 【北海道新聞】
知床半島に流氷到来 接岸間近か 斜里町ウトロ 【北海道新聞】
つどーむ会場に１００ｍスライダー 今年は初の先行開幕 さっぽろ雪まつり 【北海道新聞】
軽快に華やかに みちのく阿波おどりｉｎ山形 【山形新聞】
編集部おすすめ
米男子ゴルフ、松山は１打差３位 フェニックスＯＰ第２日 【共同通信】02/04 10:50 [記事全文] >>４７スポーツトップページへ
- ・欧州サッカー、酒井宏はフル出場 ハーフナー途中出場 【共同通信】
- ・日ハム・大谷が打撃練習などで汗 ＷＢＣ出ず「申し訳ない」 【共同通信】
- ・男子回転で小山２位 全国中学校スキー大会 【北國新聞】
- ・真室川会場、なめこ汁で「もてなし」 全国中学スキー【山形新聞】
- ・Ｊ１鳥栖監督「やりたいこと全てできた」 沖縄キャンプ終了 【佐賀新聞】
1:【野球｜プロ野球】日本ハム 大谷の開幕投手絶望的【北海道新聞】2017/02
2:【陸上・駅伝・マラソン】陸上 男子マラソン 実業団中国勢、低迷脱出へ【中国新聞】2017/02
3:【サッカー｜Ｊ２】Ｊ２松本 クロスへの守備徹底 ２次キャンプ【信濃毎日新聞】2017/02
4:【サッカー｜Ｊ２】Ｊ２山口 ホームタウン化要請 下松市「ＯＫ」【山口新聞】2017/02
5:【その他】東京五輪 鎌倉市 時計台広場再整備へ 五輪向けイベントも【神奈川新聞】2017/02
地域スポーツ動画
札第一、２年連続で春のセンバツ ２１世紀枠の富良野は落選【北海道新聞】
45チーム、冬の弘前城でリレーマラソン【東奥日報】
各グループ4強そろう／東奥日報社杯チビッコIH【東奥日報】
アルビレディースが2017新体制発表会見【新潟日報】
最新記事
大相撲の新横綱稀勢の里関のアメリカンフットボール好きを、昇進を機に各メディアが伝えている。 テレビでＮＦＬの試合を熱心に見ているそうで、２０１３年の日本選手権（ライスボウル）の中継ではゲストとして放送席に座った。 新横綱と鳥内秀晃・関学大アメリカンフットボール部監督との交流も、よく取り上げられている。 大阪で先代から引き継いだ製麺業を営む鳥内監督は、毎年春場所で稀勢の里関の田子の浦部屋...[続きを読む]
ホッと
- ・給食に「車エビだ！」 特産品に大喜び 久米島【琉球新報】
- ・早春の風物詩 アカガエルが産卵【中国新聞】
- ・南宋の硬貨、線刻石器 首里城跡出土品は貴重遺物【琉球新報】
- ・映画にちなみ給食で台湾料理 「ママ、ごはんまだ？」、舞台の中能登全小中学校 【北國新聞】
アクセスランキング
1 : 世界を目指すキッズダンサー ＣＭ出演中【デーリー東北】
2 : 酒米ＰＲ、実物入り名刺で勝負 長野・大岡産「ひとごこち」【信濃毎日新聞】
3 : 「福は内」高らかに 猿之助さん、ＬｉｎＱ…【西日本新聞】
4 : かわいい年賀状ありがとう！ 全国から力作、入賞者決定【山形新聞】
5 : 椿サミット懸垂幕設置 野々市市役所横、米林監督の作画デザイン 【北國新聞】
おでかけ
- ・１００円ＥＶで３温泉巡りを 加賀市観光交流機構 【北國新聞】
- ・石見銀山街道を日本遺産申請【中国新聞】
- ・きらめくイルミネーション 寒河江・第２回やまがた雪フェスティバル【山形新聞】
- ・『西会津雪国まつり』11日開幕 桐ゲタ飛ばしや熱気球体験【福島民友新聞】
アクセスランキング
1 : 「うどん恵方巻き」で幸運を 津田ＳＡできょう限定販売【四国新聞】
2 : 発達障害児らが23日、販売体験／青森LD親の会【東奥日報】
3 : 「キンメ電車」で６市町ＰＲ 伊豆急行、４日に運行開始【静岡新聞】
4 : 三原城跡歴史公園４日オープン【中国新聞】
5 : 『西会津雪国まつり』11日開幕 桐ゲタ飛ばしや熱気球体験【福島民友新聞】
撮れたて
地域動画
肉厚シイタケ「やひこ太郎」収穫最盛期【新潟日報】
柳たたき付け「豊作」ご託宣／猿賀神社【東奥日報】
伊予路に春を呼ぶ「椿まつり」始まる【愛媛新聞】
知床半島に流氷到来 接岸間近か 斜里町ウトロ【北海道新聞】
山
- ・雲取山の山頂で記念碑お披露目 西暦と一致の標高２０１７ｍ【東京新聞】
- ・美酒の仕込み水を求め、雪中へ 五泉市で「寒九の水くみ」【新潟日報】
- ・「日本一早い」山開き 新地の鹿狼山【福島民報】
- ・初日の出 山々染める 剣山山頂 【徳島新聞】
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- 初日の出 山々染める 剣山山頂 【徳島新聞】
- 「日本一早い」山開き 新地の鹿狼山【福島民報】
- 森林浴満喫！幕滝ハイキング 福島・土湯温泉「幕滝遊歩道」再開通【福島民友新聞】
- 八海山も冬支度 南魚沼 案内看板撤 【新潟日報】
- 美酒の仕込み水を求め、雪中へ 五泉市で「寒九の水くみ」【新潟日報】
新商品
- ・“みかん発泡酒”を発売 東大生が開発協力 伊東の製造会社【静岡新聞】
- ・洗米、計量不要 らくらくごはん 森島農園が商品化【静岡新聞】
- ・黒霧島チョコレート 霧の蔵ブルワリー（都城市）【宮崎日日新聞】
- ・馬鹿（うまか）たれ 豊田屋本舗【宮崎日日新聞】
アクセスランキング
1 : 国分高１００年へ四季絵はがきに 教諭ら写真、俳句／鹿児島
2 : カープとコラボ「鯉手袋」販売
3 : 風味豊かなエビせんべい、お土産に 栗山米菓が県内限定発売
4 : 干し餅にチョコ 新商品1日発売
5 : 地元の味で大島バーガー 笠岡 【中国新聞】
GOHAN
- ・テイスティングならぬティースティングはいかが 香る、味わう、利き分ける―新しい紅茶の楽しみ【GOHAN特製原稿】
- ・コッペパンに美味の魔法 素材は厳選、県産にこだわり
- ・「伊万里牛の重箱御膳」 新ご当地グルメが人気
- ・銀座で佐賀牛１万円 高い？ いや、リーズナブル！【GOHAN特製原稿】
アクセスランキング
1 : 【B級ご当地グルメ】古書店街でロシア料理食べた プーチン氏来日前祝い？
2 : 【B級ご当地グルメ】ネタ良し、味良し、腕も良し 値段は破格、恵比寿ガーデンプレイスに「鮨たか」オープン
3 : 【B級ご当地グルメ】薬膳美肌鍋 体ポカポカに 深い味
4 : 【B級ご当地グルメ】石州瓦で焼く 石見グルメ １０施設が陶板焼きメニュー
5 : 【B級ご当地グルメ】銀座で佐賀牛１万円 高い？ いや、リーズナブル！【GOHAN特製原稿】