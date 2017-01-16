主要
ふそうバス８０５台に腐食 軽井沢転落事故と同型 【共同通信】01/16 23:53 [記事全文] >>主要ニュース一覧
- ・ 早期の日米首脳会談目指す 首相、ＴＰＰ発効に努力 【共同通信】
- ・ Ｊリーグ創設の木之本興三氏死去 日韓Ｗ杯で日本代表団長 【共同通信】
- ・ ＢＭＷに３５％課税と警告 メキシコ生産でトランプ氏 【共同通信】
- ・ プロ棋士への夢奪った阪神大震災 次男鎮魂 母、面影刻み２２年 【西日本新聞】
- ・ 喪失感と感謝と 深めた１年 軽井沢バス事故１年 【信濃毎日新聞】
- ・ 超高層ビル大震災後３倍増 阪神・淡路の被災５市 【神戸新聞】
- ・ 元船頭主任ら３人有罪 天竜川下り船事故 静岡地裁判決 【静岡新聞】
- ・ 「現場でニーズ高い」 女性消防士が活躍 レスキュー隊員も 【神奈川新聞】
社会
女児暴行容疑で再逮捕へ、大阪 車に１歳児遺棄、同居の男 【共同通信】01/17 00:52 >>社会ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 長野、スキーの外国人４人遭難 野沢温泉 【共同通信】
- ・ 相模原殺傷、鑑定留置延長請求へ ４週間、横浜地検 【共同通信】
- ・ ふそうバス８０５台に腐食 軽井沢転落事故と同型 【共同通信】
- ・ 経産省の植え込みに放火か 警視庁、７０代男を聴取 【共同通信】
- ・ 天竜川事故有罪、控訴も検討 元船頭主任側 【共同通信】
- ・ 電通１７日にネット不正最終報告 関係者処分も 【共同通信】
- ・ 喪失感と感謝と 深めた１年 軽井沢バス事故１年 【信濃毎日新聞】
- ・ 超高層ビル大震災後３倍増 阪神・淡路の被災５市 【神戸新聞】
政治
ベトナムに新造巡視船６隻を供与 首脳会談、南シナ海で協力 【共同通信】01/16 23:48 >>政治ニューストップページへ >>一覧
- ・ 早期の日米首脳会談目指す 首相、ＴＰＰ発効に努力 【共同通信】
- ・ 小池氏「森さんは文句ばっかり」 五輪組織委会長を皮肉る 【共同通信】
- ・ 私立高無償化で都が給付金 世帯年収７６０万円未満で 【共同通信】
- ・ 沖縄知事、３１日から訪米 新政権に辺野古移設反対の訴え 【共同通信】
- ・ 退位、１９日に各会派協議 通常国会の法整備目指す 【共同通信】
- ・ 日米、軍属の対象縮小で補足協定 沖縄暴行殺害事件の再発防止策 【共同通信】
- ・ 働きやすい介護職場認証 福利厚生も評価 人材確保・環境改善へ 【河北新報】
- ・ ＩＬＯ条約差別禁止・強制労働廃止も未批准 労働法制遅れる日本 【東京新聞】
経済
１６年の対外直接投資４４％増 中国当局は資本流出警戒 【共同通信】01/16 23:09 >>経済ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ ＩＭＦ、日本０・８％成長に上げ １７年予測、世界は３・４％ 【共同通信】
- ・ ＢＭＷに３５％課税と警告 メキシコ生産でトランプ氏 【共同通信】
- ・ 日系旅行大手、上海に進出 訪日客狙い 【共同通信】
- ・ 郵政株売却、１兆円規模 政府保有、７月以降に 【共同通信】
- ・ ジーンズメイトを子会社化 ＲＩＺＡＰグループ 【共同通信】
- ・ 高島屋京都店に王将の専門店 持ち帰りギョーザを販売 【共同通信】
- ・ 路線バス、貨物を冷蔵輸送 ヤマトと宮崎交通が初導入 【共同通信】
- ・ 東京円、一時１１３円台 １カ月ぶり円高水準 【共同通信】
国際
はめられた、と崔被告 韓国憲法裁、部下を「あいつら」 【共同通信】01/16 23:34 >>国際ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 少女像、竹島に設置計画 韓国の地方議員ら 【共同通信】
- ・ サムスントップ逮捕状請求 特別検、４０億円超の贈賄 【共同通信】
- ・ 貨物機墜落、３７人死亡 キルギス、住民巻き添え 【共同通信】
- ・ ケネディ大使「いつか日本に」 離任で感謝のビデオメッセージ 【共同通信】
- ・ 崔被告、資料入手認める 韓国憲法裁出廷、利権は否定 【共同通信】
- ・ トランプ氏、ロと核軍縮合意期待 英紙インタビューで 【共同通信】
- ・ 米大統領就任式でリハーサル 本番さながら、トランプ氏代役も 【共同通信】
- ・ 偽記事対策で新機能、独で導入 米ＩＴ大手のフェイスブック 【共同通信】
スポーツ
Ｊリーグ創設の木之本興三氏死去 日韓Ｗ杯で日本代表団長 【共同通信】01/16 22:57 [記事全文] >>スポーツトップページへ
- ・ 錦織が７年連続初戦突破 添田、土居、奈良ら敗れる 【共同通信】
- ・ 宮里藍が６年ぶり出場 日本女子ゴルフツアー開幕戦 【共同通信】
- ・ ２横綱敗れ、稀勢の里初黒星 貴ノ岩と１敗２人、２敗５人 【共同通信】
- ・ ゴルフ、松山は世界６位変わらず ランキング、池田３４位 【共同通信】
- ・ Ｊ２名古屋、新体制が本格始動 風間新監督の下、初練習 【共同通信】
- ・ 卓球、小６の小野が１回戦を突破 全日本選手権が開幕 【共同通信】
- ・ イーオンがラグビー選手語学支援 英語力向上で日本協会が契約 【共同通信】
- ・ ソフトＢの長谷川「動けている」 走る量増やし心身強化、沖縄 【共同通信】
文化芸能
「沈黙」のスコセッシ監督が会見 「力の限りを尽くした」 【共同通信】01/16 18:11 >>文化・芸能ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ Ｚｅｅｂｒａがラップ授業 「韻には不思議な説得力」 【共同通信】
- ・ ソフト疑惑調査報告書をＨＰ公開 「離席は事実誤認」将棋連盟 【共同通信】
- ・ 俳優の神山繁さんが死去 「ザ・ガードマン」など出演 【共同通信】
- ・ 古墳は権力者でなく駐在員の墓？ 退職前の学芸員が異論の企画展 【神奈川新聞】
- ・ ＜柳沢の焼け八幡＞わら束燃やし作柄占う 【河北新報】
- ・ ＧＬＡＹの夕張支援１０年 ＴＡＫＵＲＯ、風化に危機感 【北海道新聞】
- ・ 囲碁、挑戦者の河野九段が先勝 棋聖戦第１局 【共同通信】
- ・ 将棋、挑戦者の上田が先勝 女流名人戦第１局 【共同通信】
科学環境
２０年代後半に月採掘構想 コンテスト参加の日本チーム 【共同通信】01/16 19:30 >>科学・環境ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 宇宙線で気候変動の可能性 １００万年前、磁場弱まる 【共同通信】
- ・ 絶滅危惧の鳥オオセッカ増加傾向 大潟村に大繁殖地の可能性 【秋田魁新報】
- ・ 最小ロケット打ち上げ失敗 ２０秒で通信異常、海に落下 【共同通信】
- ・ 中国の電子ごみ、５年で倍増 日本は２位、国連大調査 【共同通信】
- ・ 米スペースＸ、衛星打ち上げ再開 爆発事故後に中断のロケット 【共同通信】
- ・ 剥製は希少ツキノワグマ 四万十市郷土資料館 専門家が偶然発見 【高知新聞】
- ・ 津波予測で国が標準手法 地震調査委が公表 【共同通信】
- ・ サルも“哲学”できる？ 自分の記憶、客観的に判断 【共同通信】
医療健康
温泉３３カ所で基準超の硫化水素 環境省が初調査 【共同通信】01/16 19:38 >>医療・健康ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 歯科器具使い回し 感染対策コスト・手間省く？ 【佐賀新聞】
- ・ 鳥インフル、周辺農場の検査実施 岐阜、８万羽を殺処分 【共同通信】
- ・ 養鶏場で鳥インフル １００羽死ぬ ８万羽殺処分へ 【岐阜新聞】
- ・ 岐阜の養鶏場で鳥インフル 遺伝子検査受け殺処分開始 【共同通信】
- ・ 知的障害児１割に精神病薬 長期処方は副作用リスクも 【共同通信】
- ・ インフル流行本格化へ １週間で患者数約８１万人に 【共同通信】
- ・ 介護、年収３４０万円で３割負担 法改正案の概要判明 【共同通信】
- ・ 世界初、生体同様に動くミニ小腸 万能細胞から作製 【共同通信】
暮らし
１８メートルの巨大「さいの神」 長岡 【新潟日報】01/16 23:07 >>暮らし・話題ニューストップページへ >>一覧へ
- ・ プロ棋士への夢奪った阪神大震災 次男鎮魂 母、面影刻み２２年 【西日本新聞】
- ・ 富士山の北限撮影に成功 ３０８キロ遠い福島の花塚山 【共同通信】
- ・ パンダ繁殖へ準備、上野動物園 フェンス設置し見学制限 【共同通信】
- ・ 「現場でニーズ高い」 女性消防士が活躍 レスキュー隊員も 【神奈川新聞】
- ・ 放牧牛集団死はドングリ中毒 食べ過ぎでポリフェノール過剰摂取 【北海道新聞】
- ・ 研究進むウナギ完全養殖 量産化には生存率、成長期間短縮が課題 【伊勢新聞】
- ・ 女子学生セーラー服の元祖は博多たい！ 発祥の地に歴史案内板 【西日本新聞】
- ・ 宮崎で完熟キンカン出荷始まる 県産ブランド「たまたま」 【共同通信】
株為替
為替相場 １７日（日本時間 ０時） 【共同通信】01/17 00:01
>>NEW ! マーケット速報 >>NEW ! 地域経済
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【日経平均株価】
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新商品
「かわいい伝統」道案内 金沢の店舗紹介アプリ開発 【中日新聞】01/16 15:50 >>新商品・新技術トップページへ >>一覧へ
- ・ 酒器に福井クイズ、飲んで答え見て 観光地や人物、越前焼で魅力 【福井新聞】
- ・ 青森県産ニンニク１００％のコーヒー発売 カフェインなし 【デーリー東北】
- ・ 冬季限定「水ようかんバーガー」 鯖江市の道の駅で人気 【福井新聞】
- ・ 福島県産食材の「弁当」「豚汁」開発 小高商高生とローソン 【福島民友新聞】
- ・ おいしさギュ～っとふりかけに 宇都宮牛使い新商品開発 【下野新聞】
- ・ 「やま弁」冬バージョン完成 ジビエにキジ肉盛り野性味アップ 【山陽新聞】
- ・ 国内最長級 トイレットペーパー長さ４倍 コープこうべ発売 【神戸新聞】
- ・ 留萌千望高生がケーキ考案 増毛産プルーン、市内の豆腐入り 【北海道新聞】
おくやみ
故平尾誠二さんしのび ２月１０日「感謝の集い」 【神戸新聞】01/16 15:45 >>おくやみニューストップページへ >>一覧へ
- ・ 高知県教育相談のパイオニア 中岡和夫さんが死去 94歳 【高知新聞】
- ・ 尾崎彪夫氏が死去 田川県政支えた元副知事 【伊勢新聞】
- ・ 元イングランド代表監督が死去 サッカーのグレアム・テーラー氏 【共同通信】
- ・ バスケの小浜元孝氏が死去 元男子日本代表監督 【共同通信】
- ・ テニスの加茂公成氏が死去 全米男子複覇者 【共同通信】
- ・ 遺伝学者Ｏ・スミシーズ氏死去 ノーベル賞受賞 【共同通信】
ｱｼﾞｱ経済
改正労基法、過半数が「評価せず」＝旺旺調べ［労働］01/16 01:50 >>アジア経済トップページ >>一覧へ
- ・ベルグアースとＣＰ提携、北京でトマト生産［農水］2017/01/16
- ・国際企業庁が印グ州と覚書、企業の進出支援［経済］2017/01/16
- ・国際協力銀行がＬＮＧ融資に関心、エネ相［資源］2017/01/16
- ・イスラムファンドのハブ目指し、５カ年計画［金融］2017/01/16
- ・バースト、データセンター開発でシンガ社と提携［ＩＴ］2017/01/16
- ・エアバス、グ州に航空・防衛集積地を設置へ［製造］2017/01/16
- ・１～11月家電販売は小幅減、高額商品が下支え［電機］2017/01/16
- ・ハノイで「茨城デー」、食や観光の魅力をＰＲ［食品］2017/01/16
- ・ 歯科器具使い回し 感染対策コスト・手間省く？ 【佐賀新聞】
- ・ 駅員は盲導犬男性に気づいたが声かけせず 蕨駅転落死事故 【東京新聞】
- ・ 古墳は権力者でなく駐在員の墓？ 退職前の学芸員が異論の企画展 【神奈川新聞】
- ・ 「孫、ひ孫まで出自明かせない」 レイシズムなき社会へ何を 【神奈川新聞】
|共同通信記事
1:経産省の植え込みに放火か 警視庁、７０代男を聴取
2:サムスントップ逮捕状請求 特別検、４０億円超の贈賄
3:ベトナムに新造巡視船６隻を供与 首脳会談、南シナ海で協力
4:私立高無償化で都が給付金 世帯年収７６０万円未満で
5:ふそうバス８０５台に腐食 軽井沢転落事故と同型
音楽の究極の存在理由探して 被災地に心寄せる佐渡裕さん
京都の雪景色に多くの観光客 各地に厳しい寒波続く
年賀はがき当せん番号決定 現金１０万円かギフトが１等
岐阜の養鶏場で鳥インフル ８万羽を殺処分へ
|参加新聞社記事
1:古墳は権力者でなく駐在員の墓？ 退職前の学芸員が異論の企画展 【神奈川新聞】
2:元名大女子学生側が無罪主張 「重い精神障害、責任能力なし」 【中日新聞】
3:駅員は盲導犬男性に気づいたが声かけせず 蕨駅転落死事故 【東京新聞】
4:「凡語」 【京都新聞】
5:「現場でニーズ高い」 女性消防士が活躍 レスキュー隊員も 【神奈川新聞】
小樽のスキー場 人工雪でオープン 【北海道新聞】
「八戸工場大学」がライトアップイベント 【東奥日報】
冬のおやつ家々に 智頭でかき餅作り始まる 【日本海新聞】
筋力全開！綱を引く となき祭りと「カシキー」 【琉球新報】
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- 「あたみ桜」いよいよ満開 糸川遊歩道 熱海市内各所で、早咲き品種「あたみ桜」の開花が例年より２週間ほど早く進んでいる。糸川遊歩道では全て開花し、３２本が見頃を迎えた。今年も桜特集始めました！ 【てくてく桜特集】
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Ｊリーグ創設の木之本興三氏死去 日韓Ｗ杯で日本代表団長 【共同通信】01/16 22:57 [記事全文] >>４７スポーツトップページへ
- ・錦織が７年連続初戦突破 添田、土居、奈良ら敗れる 【共同通信】
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- ・レスリング伊調選手らが五輪の思い出語る 八戸でイベント【デーリー東北】
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2:【陸上・駅伝・マラソン】都道府県女子駅伝、福井４４位 アンカー松見早希子が力走【福井新聞】2017/01
3:【陸上・駅伝・マラソン】都道府県女子駅伝、兵庫８位 京都が３年ぶり優勝【神戸新聞】2017/01
4:【陸上・駅伝・マラソン】京都逆転、３年ぶり栄冠 全国女子駅伝、２位岡山に２秒差【京都新聞】2017/01
5:【サッカー｜Ｊ２】ＦＷ原「目標は２０得点」 Ｊ２讃岐、新入団６選手が決意【四国新聞】2017/01
地域スポーツ動画
山田高サッカー部報告会にファン500人／青森【東奥日報】
中学男子5キロフリーは沼山（野辺地）初V【東奥日報】
コンサの新しい背番号１８ タイ代表チャナティップ入団会見【北海道新聞】
青森山田、悲願の初V／全国高校サッカー【東奥日報】
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関東学生リーグ１部ＴＯＰ８、ＢＩＧ８の大学を中心に、全国の学生リーグからの招待選手も参加したオールスター戦「カレッジボウル２０１７」が１月１４日、富士通スタジアム川崎で行われ、チームアゼリア（慶大、法大、立教大、明大、東大、国士舘大、東学大、拓大、立命大、東北大、東北学院大、福井県立大、金沢大、福岡大、西南学院大）が２０―１４でチームカメリア（早大、日大、中大、日体大、横国大、駒大、帝京大、専大...[続きを読む]
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- ・＜集団移転＞資力不足 家造り協力【河北新報】
- ・高知ＦＤラミレス狂騒曲 宿どうする？ 移動手段は？【高知新聞】
- ・カーレース準Ｖ 掛川の一家５人「次は優勝」【静岡新聞】
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2 : 「古閑の滝」氷の美 阿蘇市一の宮町【熊本日日新聞】
3 : 雷電や般若、猩々…多彩な能面並ぶ 赤穂【神戸新聞】
4 : 一畑電車最古3000系 勇姿に幕【中国新聞】
5 : 華やかひな人形、まち彩る 京都・京丹後、豪商稲葉家でひな祭り【京都新聞】
撮れたて
地域動画
打楽器カホン 多彩な音色／三沢でライブ【東奥日報】
松前と台湾の幼稚園がオンライン交流【愛媛新聞】
“山のアワビ”鳥取茸王ＰＲ 東京と鳥取で初売り【日本海新聞】
人も妖怪も、カニに感謝 水木ロードで「祭り」【日本海新聞】
山
- ・「日本一早い」山開き 新地の鹿狼山【福島民報】
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- 眼下に広がる絶景 七戸･八幡岳が山開き【デーリー東北】
新商品
- ・新型ロードバイク発売 スズキ「ＧＳＸ２５０Ｒ」【静岡新聞】
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- ・風味豊かなエビせんべい、お土産に 栗山米菓が県内限定発売【新潟日報】
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2 : がれきで暖房、災害時用まきストーブ開発
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GOHAN
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