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ふそうバス８０５台に腐食　軽井沢転落事故と同型   【共同通信】01/16 23:53   [記事全文]  >>主要ニュース一覧

社会


女児暴行容疑で再逮捕へ、大阪　車に１歳児遺棄、同居の男 【共同通信】01/17 00:52   >>社会ニューストップページへ  >>一覧へ

政治


ベトナムに新造巡視船６隻を供与　首脳会談、南シナ海で協力 【共同通信】01/16 23:48   >>政治ニューストップページへ  >>一覧

経済


１６年の対外直接投資４４％増　中国当局は資本流出警戒 【共同通信】01/16 23:09   >>経済ニューストップページへ  >>一覧へ

国際


はめられた、と崔被告　韓国憲法裁、部下を「あいつら」 【共同通信】01/16 23:34   >>国際ニューストップページへ  >>一覧へ

スポーツ


Ｊリーグ創設の木之本興三氏死去　日韓Ｗ杯で日本代表団長 【共同通信】01/16 22:57   [記事全文]  >>スポーツトップページへ

文化芸能


「沈黙」のスコセッシ監督が会見　「力の限りを尽くした」 【共同通信】01/16 18:11   >>文化・芸能ニューストップページへ  >>一覧へ

科学環境


２０年代後半に月採掘構想　コンテスト参加の日本チーム 【共同通信】01/16 19:30   >>科学・環境ニューストップページへ  >>一覧へ

医療健康


温泉３３カ所で基準超の硫化水素　環境省が初調査 【共同通信】01/16 19:38   >>医療・健康ニューストップページへ  >>一覧へ

暮らし


１８メートルの巨大「さいの神」 長岡 【新潟日報】01/16 23:07   >>暮らし・話題ニューストップページへ  >>一覧へ

株為替


為替相場　　１７日（日本時間　０時） 【共同通信】01/17 00:01
>>NEW ! マーケット速報  >>NEW ! 地域経済

【日経平均株価】
  • 日経平均 19095.24 －192.04 16日 15:15
  • TOPIX 1530.64 －14.25 16日 15:00
  • 米ドル / 円 114.03-114.04 17日 00:50
  • ユーロ / 円 120.89-120.93 17日 00:50
  • ユーロ / 米ドル 1.0601-1.0606 17日 00:50

新商品


「かわいい伝統」道案内　金沢の店舗紹介アプリ開発 【中日新聞】01/16 15:50   >>新商品・新技術トップページへ  >>一覧へ

おくやみ


故平尾誠二さんしのび　２月１０日「感謝の集い」 【神戸新聞】01/16 15:45   >>おくやみニューストップページへ  >>一覧へ

ｱｼﾞｱ経済


改正労基法、過半数が「評価せず」＝旺旺調べ［労働］01/16 01:50  >>アジア経済トップページ  >>一覧へ


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共同通信記事
1:経産省の植え込みに放火か　警視庁、７０代男を聴取  
2:サムスントップ逮捕状請求　特別検、４０億円超の贈賄  
3:ベトナムに新造巡視船６隻を供与　首脳会談、南シナ海で協力  
4:私立高無償化で都が給付金　世帯年収７６０万円未満で  
5:ふそうバス８０５台に腐食　軽井沢転落事故と同型  
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参加新聞社記事
1:古墳は権力者でなく駐在員の墓？　退職前の学芸員が異論の企画展  【神奈川新聞】
2:元名大女子学生側が無罪主張　「重い精神障害、責任能力なし」  【中日新聞】
3:駅員は盲導犬男性に気づいたが声かけせず　蕨駅転落死事故  【東京新聞】
4:「凡語」  【京都新聞】
5:「現場でニーズ高い」　女性消防士が活躍　レスキュー隊員も  【神奈川新聞】
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小樽のスキー場　人工雪でオープン
小樽のスキー場　人工雪でオープン 【北海道新聞】		「八戸工場大学」がライトアップイベント
「八戸工場大学」がライトアップイベント 【東奥日報】		冬のおやつ家々に　智頭でかき餅作り始まる
冬のおやつ家々に　智頭でかき餅作り始まる 【日本海新聞】		筋力全開！綱を引く　となき祭りと「カシキー」
筋力全開！綱を引く　となき祭りと「カシキー」 【琉球新報】
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Ｊリーグ創設の木之本興三氏死去　日韓Ｗ杯で日本代表団長  【共同通信】01/16 22:57  [記事全文]  >>４７スポーツトップページへ


エンタメスポーツ
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1:【陸上・駅伝・マラソン】奈良43位、アンカー西川粘走　都道府県対抗女子駅伝【奈良新聞】2017/01
2:【陸上・駅伝・マラソン】都道府県女子駅伝、福井４４位　アンカー松見早希子が力走【福井新聞】2017/01
3:【陸上・駅伝・マラソン】都道府県女子駅伝、兵庫８位　京都が３年ぶり優勝【神戸新聞】2017/01
4:【陸上・駅伝・マラソン】京都逆転、３年ぶり栄冠　全国女子駅伝、２位岡山に２秒差【京都新聞】2017/01
5:【サッカー｜Ｊ２】ＦＷ原「目標は２０得点」　Ｊ２讃岐、新入団６選手が決意【四国新聞】2017/01
地域スポーツ動画

山田高サッカー部報告会にファン500人／青森【東奥日報】
中学男子5キロフリーは沼山（野辺地）初V【東奥日報】
コンサの新しい背番号１８　タイ代表チャナティップ入団会見【北海道新聞】
青森山田、悲願の初V／全国高校サッカー【東奥日報】

日本酒津々浦々

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　【Ｋ立ち飲み店にて　全12回の⑦】　久しぶりにＫ、Ｔと飲むことになった。いつもはＰ居酒屋で飲むところだが、Ｐ居酒屋はわたくしが前日に使ったばかり。ということで趣向を変え、Ｋ立ち飲み店に行くことにした。…[続きを読む]

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「カレッジボウル２０１７」開催　全国の大学から選手が参加

　関東学生リーグ１部ＴＯＰ８、ＢＩＧ８の大学を中心に、全国の学生リーグからの招待選手も参加したオールスター戦「カレッジボウル２０１７」が１月１４日、富士通スタジアム川崎で行われ、チームアゼリア（慶大、法大、立教大、明大、東大、国士舘大、東学大、拓大、立命大、東北大、東北学院大、福井県立大、金沢大、福岡大、西南学院大）が２０―１４でチームカメリア（早大、日大、中大、日体大、横国大、駒大、帝京大、専大...[続きを読む]

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米芸大生 和紙作り学ぶ　吉野川市で特別研修

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スマホ片手に湯治のはしご スタンプラリー展開

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雲取山の山頂で記念碑お披露目　西暦と一致の標高２０１７ｍ

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コッペパンに美味の魔法　素材は厳選、県産にこだわり

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1 : 【B級ご当地グルメ】コッペパンに美味の魔法　素材は厳選、県産にこだわり
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「リーダーは導くが、ボスは強いる」―１００年以上前の米大統領の言葉

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※日経平均、TOPIXは、実際の取引から最低20分遅れで表示しています。
  • ■01月17日 05:00 阪神大震災から２２年の追悼行事「１・１７のつどい」
  • ■01月17日 09:00 大学における工学系教育の在り方に関する検討委員会＝第１回 ・文部科学省
  • ■01月17日 10:00 原発の新規制基準適合性に関する審査会合＝第４３０回 ・原子力規制委員会
  • ■01月17日 13:00 中教審教員養成部会＝第９５回 ・文部科学省
  • ■01月17日 13:00 河川情報ホットライン活用ガイドライン検討会＝第２回 ・三田共用会議所
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