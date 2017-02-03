主要


トヨタとスズキ包括提携大筋合意　先進技術中心に   【共同通信】02/04 11:23   [記事全文]  >>主要ニュース一覧

社会


漁業取締船で野球賭博容疑　水産庁職員４人を書類送検 【共同通信】02/04 10:55   >>社会ニューストップページへ  >>一覧へ

政治


翁長・沖縄知事「安保に禍根」　辺野古推進に、米で会見 【共同通信】02/04 10:34   >>政治ニューストップページへ  >>一覧

経済


トヨタとスズキ包括提携大筋合意　先進技術中心に 【共同通信】02/04 11:23   >>経済ニューストップページへ  >>一覧へ

国際


入国禁止大統領令に差し止め命令　連邦地裁、一方でビザ取り消しも 【共同通信】02/04 11:19   >>国際ニューストップページへ  >>一覧へ

スポーツ


米男子ゴルフ、松山は１打差３位　フェニックスＯＰ第２日 【共同通信】02/04 10:50   [記事全文]  >>スポーツトップページへ

文化芸能


バレエ、日本から４人最終選考に　ローザンヌ国際 【共同通信】02/04 09:09   >>文化・芸能ニューストップページへ  >>一覧へ

科学環境


北電・泊原発で冬季防災訓練　暴風雪時の事故想定 【共同通信】02/04 10:43   >>科学・環境ニューストップページへ  >>一覧へ

医療健康


他人のｉＰＳでパーキンソン治療　１８年度実施へ京大計画 【共同通信】02/03 19:18   >>医療・健康ニューストップページへ  >>一覧へ

暮らし


「福は内」高らかに　猿之助さん 【西日本新聞】02/04 10:05   >>暮らし・話題ニューストップページへ  >>一覧へ

株為替


ナスダック　　３日終値　　　　 【共同通信】02/04 06:31
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【日経平均株価】
  • 日経平均 18918.20 ＋3.62 3日 15:15
  • TOPIX 1514.99 ＋4.58 3日 15:00
  • 米ドル / 円 112.69-112.70 4日 05:59
  • ユーロ / 円 121.48-121.52 4日 05:59
  • ユーロ / 米ドル 1.0779-1.0779 4日 05:59

新商品


みかんｄｅ発泡酒　伊東の酒造会社が東大サークルと開発、発売 【中日新聞】02/03 15:50   >>新商品・新技術トップページへ  >>一覧へ

おくやみ


タレントの藤村俊二さんが死去　マルチな才能、テレビで活躍 【共同通信】02/01 22:36   >>おくやみニューストップページへ  >>一覧へ

ｱｼﾞｱ経済


ＨＴＣで外国人幹部相次ぎ退職、ＶＲに影響も［ＩＴ］02/03 01:50  >>アジア経済トップページ  >>一覧へ


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共同通信記事
1:北電・泊原発で冬季防災訓練　暴風雪時の事故想定  
2:漁業取締船で野球賭博容疑　水産庁職員４人を書類送検  
3:米男子ゴルフ、松山は１打差３位　フェニックスＯＰ第２日  
4:翁長・沖縄知事「安保に禍根」　辺野古推進に、米で会見  
5:日米がミサイル防衛協議　稲田氏、国防長官初会談  
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参加新聞社記事
1:室蘭市議が行方不明　白鳥大橋に車放置  【北海道新聞】
2:「風土計」  【岩手日報】
3:「新大統領の下、変化を」　翁長知事が米で講演　  【琉球新報】
4:新横綱の福をおすそ分け  【東京新聞】
5:広島カープ来月パレード　日南「一本道」通り  【宮崎日日新聞】
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ＪＫＴ４８が函館ロケ　新曲ビデオ撮影で観光名所満喫
ＪＫＴ４８が函館ロケ　新曲ビデオ撮影で観光名所満喫 【北海道新聞】		知床半島に流氷到来　接岸間近か　斜里町ウトロ
知床半島に流氷到来　接岸間近か　斜里町ウトロ 【北海道新聞】		つどーむ会場に１００ｍスライダー　今年は初の先行開幕　さっぽろ雪まつり
つどーむ会場に１００ｍスライダー　今年は初の先行開幕　さっぽろ雪まつり 【北海道新聞】		軽快に華やかに　みちのく阿波おどりｉｎ山形
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米男子ゴルフ、松山は１打差３位　フェニックスＯＰ第２日  【共同通信】02/04 10:50  [記事全文]  >>４７スポーツトップページへ


エンタメスポーツ
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1:【野球｜プロ野球】日本ハム　大谷の開幕投手絶望的【北海道新聞】2017/02
2:【陸上・駅伝・マラソン】陸上　男子マラソン　実業団中国勢、低迷脱出へ【中国新聞】2017/02
3:【サッカー｜Ｊ２】Ｊ２松本　クロスへの守備徹底　２次キャンプ【信濃毎日新聞】2017/02
4:【サッカー｜Ｊ２】Ｊ２山口　ホームタウン化要請　下松市「ＯＫ」【山口新聞】2017/02
5:【その他】東京五輪　鎌倉市　時計台広場再整備へ　五輪向けイベントも【神奈川新聞】2017/02
地域スポーツ動画

札第一、２年連続で春のセンバツ　２１世紀枠の富良野は落選【北海道新聞】
45チーム、冬の弘前城でリレーマラソン【東奥日報】
各グループ4強そろう／東奥日報社杯チビッコIH【東奥日報】
アルビレディースが2017新体制発表会見【新潟日報】

日本酒津々浦々

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　　毎年、新年1月2日、会社の上司が部下を自宅に招いて新年会を開く。わたくしは毎年招かれいっているのだが、お土産を持っていくことを全く失念していた。10年以上も行っているのに、一度もお土産を持っていった…[続きを読む]

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【編集後記】Ｖｏｌ.１７１

　大相撲の新横綱稀勢の里関のアメリカンフットボール好きを、昇進を機に各メディアが伝えている。　テレビでＮＦＬの試合を熱心に見ているそうで、２０１３年の日本選手権（ライスボウル）の中継ではゲストとして放送席に座った。　新横綱と鳥内秀晃・関学大アメリカンフットボール部監督との交流も、よく取り上げられている。　大阪で先代から引き継いだ製麺業を営む鳥内監督は、毎年春場所で稀勢の里関の田子の浦部屋...[続きを読む]

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ホッと


■ホッとニュース 全国のヘェー！ほんと？なるほど、ほろりが満載！
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【神戸新聞】  [記事全文]  >>ホッとニューストップページへ



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1 : 世界を目指すキッズダンサー ＣＭ出演中【デーリー東北】
2 : 酒米ＰＲ、実物入り名刺で勝負　長野・大岡産「ひとごこち」【信濃毎日新聞】
3 : 「福は内」高らかに　猿之助さん、ＬｉｎＱ…【西日本新聞】
4 : かわいい年賀状ありがとう！　全国から力作、入賞者決定【山形新聞】
5 : 椿サミット懸垂幕設置　野々市市役所横、米林監督の作画デザイン 【北國新聞】

おでかけ


■おでかけニュース 日本全国のおでかけ情報が満載！
待ってた！ワカサギ　飯綱町の霊仙寺湖で穴釣り解禁

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【信濃毎日新聞】  [記事全文]  >>おでかけトップページへ



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1 : 「うどん恵方巻き」で幸運を　津田ＳＡできょう限定販売【四国新聞】
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3 : 「キンメ電車」で６市町ＰＲ　伊豆急行、４日に運行開始【静岡新聞】
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5 : 『西会津雪国まつり』11日開幕　桐ゲタ飛ばしや熱気球体験【福島民友新聞】

撮れたて


■今日の撮れたて 全国各地の新聞社から今日のイチ押し写真をお届け！


地域動画


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花塚山から「富士山」撮影成功　北限を９キロ更新『308キロ』

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【福島民友新聞】  [記事全文]  >>山への誘いトップページへ



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新商品


■新商品・新技術ニュース 全国津々浦々の地域発新商品・新技術を日替わりで紹介！
地元の味で大島バーガー　笠岡

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【中国新聞】  [記事全文]  >>新商品新技術トップページへ



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1 : 国分高１００年へ四季絵はがきに　教諭ら写真、俳句／鹿児島
2 : カープとコラボ「鯉手袋」販売
3 : 風味豊かなエビせんべい、お土産に 栗山米菓が県内限定発売
4 : 干し餅にチョコ 新商品1日発売
5 : 地元の味で大島バーガー　笠岡 【中国新聞】

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■ニッポンのGOHAN
薬膳美肌鍋　体ポカポカに　深い味

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新幹線からＳＬ、貴重な写真も
  • 日経平均 18918.20 ＋3.62 3日 15:15
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※日経平均、TOPIXは、実際の取引から最低20分遅れで表示しています。
  • ■02月04日 12:00 北広島ふれあい雪まつり ・総合体育館横イベント広場 【北広島市】
  • ■02月04日 13:00 バドミントン　Ｓ／Ｊリーグ　 ・宇都宮市体育館
  • ■02月04日 13:00 バスケットボール　Ｂリーグ３部　 ・練馬区東京海上日動石神井体育館ほか
  • ■02月04日 13:00 フットサル　ゼビオＦリーグ　 ・大阪市中央体育館ほか
  • ■02月04日 13:00 アイスホッケー　アジア・リーグ　 ・ＤｙＤｏアリーナ
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